Sie strahlt in Vancouver: Dieses Projekt liegt Meghan am Herzen

Herzogin Meghan (42) hat ihren aktuellen Aufenthalt in Kanada für eine eigene Herzensangelegenheit genutzt. Eigentlich ist sie dort derzeit zusammen mit Ehemann Prinz Harry (39) auf Promo–Tour für die kommenden Invictus Games, die 2025 in Vancouver und Whistler stattfinden. Den vergangenen Dienstag verbrachte Meghan jedoch im Büro der gemeinnützigen Organisation Justice for Girls, die den Besuch der Duchess of Sussex mit mehreren Fotos auf Instagram festgehalten hat.