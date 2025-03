Sie trotzt der Krankheit: Céline Dions Freudentanz auf dem Golfplatz

«Die Krämpfe betreffen jeden Aspekt meines Lebens»

Die «My Heart Will Go On»–Interpretin offenbarte sich im Dezember 2022 ihren Fans via Instagram, nachdem sie ihre Welt–Tournee 2023 vorerst stoppen musste. «Ich habe seit langem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, und es war wirklich schwierig für mich, mich meinen Herausforderungen zu stellen und über alles zu sprechen, was ich durchgemacht habe. Leider betreffen diese Krämpfe jeden Aspekt meines täglichen Lebens», erklärte sie. «Manchmal verursacht es Schwierigkeiten beim Gehen und erlaubt mir nicht, meine Stimmbänder so zu verwenden, wie ich es gewohnt bin zu singen.» Ob und wie man die Sängerin wieder auf der Bühne sehen würde, war unklar.