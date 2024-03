Sie vertritt Charles: Königin Camilla ernennt eine Gemeinde zur Stadt

Königin Camilla (76) wurde am Mittwoch auf der Isle of Man herzlich empfangen, als sie König Charles III. (75) bei einem offiziellen Besuch vertrat. Der König hatte vor seiner Diagnose geplant, persönlich auf die Insel in der Irischen See vor der englischen Westküste zu reisen, um das Patentschreiben zu überreichen, mit dem dem «Borough of Douglas» der Status einer Stadt verliehen wird. Das übernahm seine Frau nun für ihn.