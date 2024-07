«Sie war eine Naturgewalt»: Stars trauern um Shannen Doherty

Gabrielle Carteris (63), die in «Beverly Hills, 90210» Andrea Zuckerman mimte, erinnerte an die Schauspielerin und Luke Perry (1966–2019), der Dohertys Freund Dylan spielte und 2019 an einem Schlaganfall starb. «So jung – so traurig», schrieb sie. «Ruhe in Frieden, Shannen. Ich weiss, dass Luke mit offenen Armen da ist, um dich zu lieben.»