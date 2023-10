Sie waren ein Paar: Matthew Perry starb an Julia Roberts' Geburtstag

Das hatte der «Friends»–Star selbst ausführlich in seiner 2022 erschienenen Autobiografie «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» verraten. Darin erinnerte sich Perry an den Moment zurück, als Roberts um einen Gastauftritt in der ungemein erfolgreichen Serie bat – angeblich aber nur, wenn ihre Rolle mit einer Geschichte rund um Perrys Figur Chandler zusammenhängt. Schnell seien sich die beiden daraufhin näher gekommen.