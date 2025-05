Sie weigerte sich: Helen Mirren sollte sich die Nase machen lassen

Zuletzt setzte Helen Mirren auf TV–Produktionen

Helen Mirren wurde 2003 von Queen Elizabeth II. (1926–2022) zudem zur «Dame Commander of the Order of the British Empire» (DBE) ernannt. Für ihre Darstellung der Monarchin in Stephen Frears' (83) Spielfilm «Die Queen» wurde sie 2007 bei der Oscarverleihung als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Dreimal war die Schauspielerin, die zuletzt mit «1923» und «MobLand» TV–Projekte drehte, ausserdem für einen Goldjungen nominiert. Insgesamt wirkte sie seit dem Beginn ihrer langen Karriere in über 70 Filmen aus unterschiedlichsten Genres mit.