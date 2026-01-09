Sie will berühmt werden: Robbie Williams sorgt sich um Tochter Teddy

Teddy sehne sich sehr danach, berühmt zu werden, sagt Williams. Das sei auch bei ihm der Fall gewesen. «Als ich in Stoke–on–Trent aufwuchs, sehnte ich mich auch unglaublich danach, was auch immer es war», erinnert er sich. «Ich sah mir donnerstags ‹Top of the Pops› an und fragte mich: ‹Wie zum Teufel komme ich in diese Box in der Ecke dieses Raums und werde einer von diesen Leuten?›» Diesen Drang habe er aber noch nie so ausgeprägt wie bei seiner Tochter gesehen.