Sie will berühmt werden: Robbie Williams sorgt sich um Tochter Teddy

Der Papa ist ein internationaler Star und auch die Tochter möchte berühmt werden. Das hat Robbie Williams (51) in einem aktuellen Interview mit «BBC Radio 2» erzählt. Der Superstar sorgt sich allerdings, dass fiese Kommentare seiner Tochter Teddy (13) zu sehr zusetzen könnten.
Teddy sehne sich sehr danach, berühmt zu werden, sagt Williams. Das sei auch bei ihm der Fall gewesen. «Als ich in Stoke–on–Trent aufwuchs, sehnte ich mich auch unglaublich danach, was auch immer es war», erinnert er sich. «Ich sah mir donnerstags ‹Top of the Pops› an und fragte mich: ‹Wie zum Teufel komme ich in diese Box in der Ecke dieses Raums und werde einer von diesen Leuten?›» Diesen Drang habe er aber noch nie so ausgeprägt wie bei seiner Tochter gesehen.
«Süsse, du bist ein Nepo–Baby»
Mitten in der Nacht, um 02:06 Uhr morgens, habe sie ihm letztens eine Nachricht geschickt, die der Sänger vorliest. «Papa, was ist, wenn ich keine Sängerin werde? Meine grösste Angst ist es, keine Sängerin zu werden. [...] Was ist, wenn ich ein Niemand bin?», habe Teddy geschrieben. Seine Antwort darauf: «Süsse, du bist ein Nepo–Baby. Alles wird gut.» Gemeint ist damit Vetternwirtschaft.
Danach gefragt, ob Williams sich Sorgen mache, gibt jener zu: «Das Einzige, was mir daran Sorgen bereitet, ist, dass sie unglaublich sensibel ist.» Er selbst sei «schrecklich, schrecklich sensibel», vielleicht auch «übersensibel», wie manche sagen würden. Aber bei Teddy sei es «noch schlimmer» als bei ihm. «Und ich mache mir Sorgen darüber, was Worte bei ihr anrichten werden.»
Der Sänger habe keine Alternativen gehabt und hätte sonst höchstens bei einer britischen Supermarktkette die Regale befüllen können, erzählt er. Seine Tochter habe aber Optionen. Er könne ihre Karriere in die richtigen Bahnen lenken, «es ist einfach alles andere, was damit einhergeht». Davon abgesehen, sei es «ein wundervolles, wundervolles Leben und ein wundervoller, wundervoller Job, und man kann kreativ sein, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen [...]».
Erst vor wenigen Wochen hat Teddy Williams ihre erste grosse Premiere erlebt. Die 13–Jährige, die älteste Tochter von Robbie Williams und dessen Ehefrau Ayda Field (46), feierte mit ihren stolzen Eltern ihr Schauspieldebüt in «Tinsel Town». Sie ist in dem Film, der in Deutschland den Titel «Das Wunder von Stoneford» trägt, unter anderem neben Rebel Wilson und Kiefer Sutherland zu sehen.