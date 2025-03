Sie wollte Mutter werden: Das war der Tiefpunkt für Nova Meierhenrich

Wie hat sich der Schreibprozess angefühlt?

Meierhenrich: Gut und natürlich auch schwer. Ich musste viel wieder rauskramen, was ich in einer kleinen Kiste im Inneren verschlossen hatte. Aber es hat sich gelohnt: Das Buch soll schliesslich anderen helfen, informieren und Mut machen. Es ist ein Mutmachbuch, auch wenn meine Geschichte vermeintlich kein gutes Ende hat. Deshalb war es mir so wichtig, für «Lebensschlenker» mit anderen Frauen Gespräche zu führen, um zu zeigen: Es gibt eine Million Wege. Und auch wenn man vom Schicksal überrollt wird, geht es weiter. Das Leben ist keine Sackgasse, selbst wenn der grösste Lebenstraum nicht in Erfüllung geht. Und geht er in Erfüllung, muss nicht immer alles perfekt sein. Jede Frau schlägt sich mit den gleichen Gedanken herum. Deshalb wollte ich in dem Buch nicht nur meine Geschichte erzählen, sondern die Vielfältigkeit des Themas aufzeigen.