Sie wurde 100 Jahre alt: «Dallas»-Star Priscilla Pointer ist tot

Auch in «Dallas» war sie zu sehen

Neben dem Film «Carrie» von 1976 war Pointer, die ab den 1960er Jahren am Broadway spielte, auch bekannt für ihre Rolle an der Seite von Diane Keaton (79) in «Auf der Suche nach Mr. Goodbar» (1977). Mit Sean Penn (64) war sie in «Der Falke und der Schneemann» (1985) zu sehen, und neben Kyle MacLachlan (66) in «Blue Velvet» (1986). Im Fernsehen war sie in den frühen 1980er Jahren etwa in der Kultserie «Dallas» dabei. Sie spielte die wiederkehrende Rolle der Rebecca Wentworth, die Mutter der von Victoria Principal (75) dargestellten Hauptfigur Pam Ewing.