Sie wurde 101 Jahre alt: Prinzessin Yuriko von Japan ist gestorben

Yuriko, Prinzessin Mikasa (1923–2024), ist am heutigen Freitag in Tokio gestorben. Wie das kaiserliche Hofamt laut Nachrichtenagenturen weiter mitteilte, starb sie am Morgen Ortszeit im St. Luke Krankenhaus. Sie war mit 101 Jahren das älteste noch lebende Mitglied der kaiserlichen Familie von Japan. Zuletzt lebte sie zurückgezogen im Palast Akasaka.