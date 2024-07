Sie wurde 61 Jahre alt: Daran starb Clint Eastwoods Partnerin

Nachdem Clint Eastwoods (94) langjährige Partnerin Christina Sandera im Alter von 61 Jahren gestorben ist, soll nun die Todesursache feststehen. Sandera starb laut «New York Post» am 18. Juli angeblich an einem Herzinfarkt. Das berichtet die Zeitung unter Berufung auf Behörden von Monterey County in Kalifornien.