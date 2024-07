Sie wurde nur 46: Stars trauern um US-Schauspielerin Erica Ash

Michael Jai White (56), der mit Ash an dem Film «Outlaw Johnny Black» (2023) gearbeitet hatte, schrieb auf Instagram: «Wir alle haben einen der vielseitigsten und schönsten Menschen verloren, die ich je gekannt habe. Sie war einer der stärksten Menschen, die ich kannte.» Der Schauspieler und Regisseur erinnert sich in dem Post an die Dreharbeiten zurück, die der Schauspielerin offenbar alles abverlangt hatten. «Sie verbrachte während der Produktion fast jede Mittagspause auf dem Boden ihrer Garderobe und litt unter Schmerzen aufgrund der Krebserkrankung im Endstadium. Sie hielt es vor fast allen geheim. Sie war eine Freude, für die alle andere an erster Stelle standen!»