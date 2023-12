Sie wurde nur 51: Forest Whitaker trauert um Ex-Ehefrau Keisha Nash

Forest Whitaker und Keisha Nash lernten sich 1994 kennen

Forest Whitaker und Keisha Nash sollen sich laut «Deadline» am Set des Films «Explosiv – Blown Away» aus dem Jahr 1994 kennengelernt haben. Sie soll für die Rolle der Freundin von Whitakers Figur gecastet worden sein. In einem Interview mit «Essence» im Jahr 2020 sagte Nash, sie habe Whitaker in «A Rage in Harlem» (1991) gesehen, bevor sich die beiden trafen. «Ich dachte sofort, Forest hätte eine sanfte Seele und einen guten Geist», sagte sie damals.