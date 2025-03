Sie wurde nur 56: Ex-Nationalspielerin Doris Fitschen ist tot

Fitschen habe zu den besten Fussballerinnen und zu den grössten Persönlichkeiten des Fussballs in Deutschland gehört, so der DFB weiter. Zuletzt arbeitete die ehemalige Sportlerin als Gesamtkoordinatorin Frauen im Fussball beim DFB und war für die Entwicklung und Umsetzung der Strategie «Frauen im Fussball FF27» verantwortlich. Davor war sie von 2009 bis 2016 Managerin der Frauen–Nationalmannschaft, die in dieser Zeit zweimal Europameister und 2016 Olympiasieger wurde.