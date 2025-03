Sieben Kultkrimis: Schimanski-Comeback zum ARD-Jubiläum

Er war der Antityp zum glattgebügelten Ermittler, der rauflustige Malocher mit Herz und Hang zur Reibung. Wenn Horst Schimanski, gespielt von Götz George (1938–2016), in den 1980er–Jahren durch Duisburgs graue Strassen stapfte, war das Fernsehen kein Abbild, sondern Angriff auf Konventionen. Jetzt, zum 75. Geburtstag der ARD, kehrt der ikonische «Tatort»–Kommissar für ein Revival in die Mediathek zurück – mit sieben ausgesuchten Episoden und der begleitenden Dokumentation «Die Akte Schimanski», die Götz George, die Figur und ihre Wirkung in den zeitgeschichtlichen Kontext stellt.