Sieben Monate nach Geburt: Peter Lohmeyer enthüllt Babygeschlecht

Auf der Bühne sprach er über seine Anreise per Zug zu dem Event und plauderte dabei ganz beiläufig das Geschlecht und das grobe Geburtsdatum seines Kindes aus. «Bild» zitiert ihn mit den Worten: «Meine Freundin und ich sassen auf dem Weg hierher in der Bahn im Familienabteil, mein neuer Sohn war dabei, sieben Monate, das ist immer ein bisschen anstrengend.» Offenbar hat der Junge grosse Ähnlichkeit mit dem Star, wie er in einer weiteren Anekdote von der Zugfahrt verriet. So habe der Schaffner angesichts des hohen Alters wohl zunächst nicht glauben wollen, dass Lohmeyer wirklich der Vater des Babys sei. «Dann hat er das Kind gesehen – dann war das klar ...»