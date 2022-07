Sieben nützliche Tipps für den Umgang mit Microsoft Teams

Bitte nicht stören

Manchmal müssen Nutzerinnen und Nutzer sich auf ihre Arbeit konzentrieren, werden aber ständig per Teams von Kollegen belagert. Dann kann es praktisch sein, den eigenen Status anzupassen. Mit einem Klick auf das Profilbild und auf «Verfügbar» öffnen User eine Liste, in der sie sich unter anderem den Status «Nicht stören» geben können. Dann werden etwa auch Benachrichtigungen nicht mehr automatisch geöffnet. Wie bereits erwähnt, lässt sich der Status zudem über die entsprechenden Befehle in der oberen Leiste anpassen. In manchen Fällen wird er zudem automatisch festgelegt. Befindet sich ein Nutzer etwa in einem Anruf, vergibt Teams den Status «Beschäftigt», wenn zuvor nicht «Nicht stören» ausgewählt wurde.