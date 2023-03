Siegfried und Roy: Ihr «Dschungel Palast» steht zum Verkauf

Meistbesuchte Show in Las Vegas

«Siegfried & Roy at the Mirage Resort and Casino» galt als die meistbesuchte Show in der Entertainment-Hauptstadt der Welt, Las Vegas. 2003 beendete das Magier-Duo jedoch seine aktive Bühnenkarriere, nachdem Horn während eines Auftritts auf der Bühne von einem Tiger schwer verletzt worden war.