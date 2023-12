Sienna Miller über ihre späte Schwangerschaft und ihre junge Beziehung

So gibt die Schauspielerin in dem Interview zu: «Ich würde gerne an einen Punkt kommen, an dem ich nicht mehr das Bedürfnis habe, mich darüber lustig zu machen, dass ich älter bin und ein Baby habe.» Miller ist zu dem Zeitpunkt des Gesprächs mit ihrem zweiten Kind – ein Mädchen, wie nun bekannt wurde – in der 28. Schwangerschaftswoche. Der Vater ist ihr Freund, der 27–jährige Schauspieler Oli Green.