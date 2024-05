Sienna Miller zeigt sich erstmals mit Tochter auf dem roten Teppich

Auch Kevin Costner kam in Begleitung seiner Liebsten

Sienna Miller ist in dem «Horizon»–Westernepos zu sehen, an dem Kevin Costner jahrelang gearbeitet hat. Er fungiert als Co–Autor, Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller. Auch er machte die umjubelte Premiere zur Familiensache, indem er fünf seiner sieben Kinder mitbrachte. Sohn Hayes (15) hat in dem Film auch seine erste Rolle übernommen. Insgesamt soll der Western vier Teile umfassen. In Deutschland startet der erste Teil am 22. August in den Kinos.