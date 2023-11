Sightseeing: Tutanchamuns Grabkammer lockt nicht nur in Ägypten

Reisen an historische Stätten sind zuweilen mit einer gewissen Ernüchterung vor Ort verbunden. Die beliebtesten Sightseeing– und Selfie–Spots sind mit anderen Touristen vollgestopft, die Preise teils überzogen und in den umliegenden Restaurants wissen die Betreiber, dass sie es überwiegend mit Gästen zu tun haben, die sie nur einmal in ihrem Leben bewirten müssen. Dabei glänzen viele dieser Sehenswürdigkeiten nur so mit Geschichte und sind es wert, gebührend in Szene gesetzt zu werden.