Sigmar Solbach hätte seine Kultrolle «Dr. Stefan Frank» fast abgesagt

Sigmar Solbach: «Daraufhin wollte ich meinen Vertrag zurückgeben»

Der Grund: Der Schauspieler störte sich damals am Untertitel der Serie. «Als ich gehört hatte, was sich Helmut Thoma [damaliger Programmdirektor bei RTL, Anm. d. Red.] für einen Untertitel ausgedacht hatte, wollte ich daraufhin meinen Vertrag zurückgeben und das Ganze gar nicht mehr spielen, weil ich gesagt habe: Das geht ja überhaupt nicht. ‹Der Arzt dem die Frauen vertrauen›», so Solbach.