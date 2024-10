Sigourney Weaver: Das grösste «Final Girl» Hollywoods wird 75

Vier Geisterjäger und drei Oscar–Nominierungen

Schon erstaunlich: Nach dem Erfolg von «Alien» war Weavers Erscheinungsbild plötzlich kein Problem mehr in Hollywood. 1981 war sie in «Der Augenzeuge» an der Seite von William Hurt (1950–2022) zu sehen, 1982 verbrachte sie mit Mel Gibson (68) «Ein Jahr in der Hölle». Ihr zweiter Kultfilm nach «Alien» kam derweil 1984 in die Kinos: Als Dana Barrett bekam sie es in «Ghostbusters» mit allerhand garstigen Geistern, einem frechen Bill Murray (74) und einem in sie schockverliebten Rick Moranis (71) zu tun. Wobei ihr letztgenannter Star in der Horror–Komödie gerade mal bis zum Kinn reichte.