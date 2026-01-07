Sigourney Weaver und Jason Isaacs jagen Lara Croft in «Tomb Raider»

Auch Paterson Joseph, das russische Model Sasha Luss, Juliette Motamed und der deutsche Schauspieler August Wittgenstein gehören zum Cast. Eine Besetzung, die Showrunnerin Waller–Bridge ins Schwärmen bringt. «‹Tomb Raider› bietet eine Fülle ikonischer Charaktere», erklärte die Britin laut «Deadline». «Ich bin begeistert, dass wir einige persönliche Favoriten und Fan–Lieblinge auf die Leinwand bringen konnten – und gleichzeitig ein paar neue Schurken von uns selbst ins Spiel gebracht haben. Dieser Cast übertrifft meine kühnsten Träume.»