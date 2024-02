Sila Sahin kehrt in «Alles was zählt» als Miray Öztürk zurück

Comeback bei «Alles was zählt»: Wie der Sender RTL am Mittwoch (28. Februar) bekannt gegeben hat, wird Schauspielerin Sila Sahin (38) nach ihrer Pause zu der Serie zurückkehren. Ab 11. März wird sie wieder in den Kölner Studios vor der Kamera stehen und in ihre Rolle der Miray Öztürk schlüpfen. Ausgestrahlt werden sollen die neuen Folgen mit Sahin demnach voraussichtlich im Mai.