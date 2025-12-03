Sila Sahin-Radlinger wird 40: Ihr Ehrgeiz hat sich ausgezahlt

Als Ayla Höfer ist Sila Sahin–Radlinger (40) wohl vielen Fans von «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» immer noch im Kopf. Von 2009 bis 2014 spielte sie die Rolle und wurde zum Star der RTL–Serie. Nicht zuletzt dank ihres Aussehens: 2012 erhielt sie den German Soap Award als «Sexiest Woman», ein Jahr zuvor sorgte sie mit ihrem «Playboy»–Cover als erste türkischstämmige Deutsche für Aufsehen. Auch, dass sie mit Co–Star Jörn Schlönvoigt (39) bis 2013 im echten Leben verbandelt war, weckte das öffentliche Interesse. Inzwischen hat die Schauspielerin gezeigt, dass sie sich auch nach «GZSZ» und als zweifache Mutter im Showbusiness halten kann.