Sila Sahin und mehr: Die grössten Comebacks der Serienstars 2023

Dass die Arbeit für eine tägliche Serie kein Zuckerschlecken ist, weiss sie schliesslich noch aus «GZSZ»–Zeiten: «Für eine Daily zu drehen, ist ein knallharter Knochenjob. Meist ist man von 6:30 bis 18:30 Uhr im Einsatz: Szenen, Texte, Maske, Kostüm, Zeiten – alles muss passen und sitzen.» Für Durchhänger sei weder Raum noch Zeit. Dazu lerne man schon den Text für den nächsten Tag «und fällt um 23 Uhr todmüde ins Bett». In diesen Rhythmus habe sie erstmal wieder reinkommen müssen. Doch gleichzeitig habe sie diese Routine, ein Team und den Austausch mit Fans auch sehr vermisst. «Es ist zudem ein grosses Privileg, als Schauspielerin so lange am Stück on Air und täglich besetzt zu sein. Wer hat schon so viele Drehtage und kann so viele Erfahrungen wie bei einer täglichen Serie sammeln?» Im Dezember verkündete sie, dass sie sich eine kleine Auszeit von der Serie nimmt: Die vorerst letzte Folge mit ihr wird am 12. Januar 2024 laufen.