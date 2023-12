Silbereisen auf keinen Fall Gottschalks «Wetten, dass..?»-Nachfolger

«Im wahren Leben sind mir Happy Ends allerdings lieber», erzählt Silbereisen an anderer Stelle in dem aktuellen Interview, in dem er auch verrät, dass er für 2024 neben allen beruflichen Aufgaben «ein paar Auszeiten» plant. Wer weiss, vielleicht überlegt er es sich doch noch einmal anders und seine Fans bekommen dann auch ein «Wetten, dass..?»–Happy–End.