Silberhochzeit für Victoria und David Beckham: Das ist ihr Geheimnis

In den vergangenen 25 Jahren gab es immer wieder Krisengerüchte. Gerade hat der britische Autor und Ex–BBC–Journalist Tom Bower (77) mit seinem Werk «The House of Beckham: Money, Sex and Power» für neuen Klatsch gesorgt. «Das ultimative Power–Paar hat gemeinsam eine globale Multimilliarden–Dollar–Marke aufgebaut. Seit Jahrzehnten zieht die glamouröse Welt, die sie geschaffen haben, ihre Fans in ihren Bann, während sie ihre unvergleichliche Mischung aus Showbiz, Mode, Fussball und Prominenz zusammen mit dem Image einer starken Ehe kultiviert haben», so der Autor, der gleichzeitig die Frage aufwirft: «Ist ihr Leben wirklich so perfekt, wie die Beckhams die Welt glauben machen wollen?» Medienberichten zufolge spekuliert Bower in seinem Buch über angebliche Beziehungskrisen in der Vergangenheit der Beckhams.