Silbermond-Konzert wegen NDR-Warnstreik kurzfristig abgesagt

Silbermond treten am 21. Juni aufgrund eines Warnstreiks im NDR nicht in Hannover auf. Das haben sowohl der Norddeutsche Rundfunk als auch die Band nur wenige Stunden vor der eigentlich für 19 Uhr geplanten Veranstaltung mitgeteilt. Die Gruppe hätte am Freitag im Rahmen der «stars@ndr2 – Songs & Stories»–Reihe im Kleinen Sendesaal im Landesfunkhaus auftreten sollen.