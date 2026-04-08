Silbermond-Sängerin Stefanie Kloss erwartet zweites Kind

Kloss und Stolle sind seit 2010 offiziell liiert und wurden 2018 erstmals Eltern. «Hallo ihr Lieben, glücklich und geschafft wollen wir euch heute mitteilen, dass unser kleiner Sohn gesund auf die Welt gekommen ist. Was für ein Neuanfang!», schrieb das Paar im April desselben Jahres in einem Instagram–Beitrag. Schon damals betonten sie, dass sie sich für ihr Kind eine möglichst private Kindheit wünschen. Dazu veröffentlichten sie ein Bild, auf dem eine kleine Babyhand den Daumen einer erwachsenen Hand umfasst.