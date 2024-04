Silver Sex: So gelingt ein erfülltes Intimleben im Alter

Erektile Dysfunktion: das Ü50–Schreckgespenst

So erklärten in einer Umfrage von Perspectus Global im Auftrag von Eroxon, einem Gel bei erektiler Dysfunktion (ED), 45 Prozent der Befragten, sie hätten mit zunehmendem Alter weniger Sex. 13 Prozent der Befragten erklärten, sie seien weniger leicht erregbar, 10 Prozent haben eine geringere Libido als früher und 9 Prozent leiden unter körperlichen Einschränkungen. Dass Erektionsprobleme ab Mitte 50 zunehmen und ab Mitte 60 fast jeden dritten Mann betreffen, belegen zahlreiche Studien, zum Beispiel die gross angelegte Studie zu Gesundheit und Sexualität in Deutschland, kurz GeSiD.