Silvester ohne Böller: Rituale, um das Jahr schön abzuschliessen

Der Jahreswechsel ist ein Schwellenmoment. Ein kollektives Innehalten zwischen Vergangenheit und Zukunft. Lange Zeit wurde dieser Übergang vor allem lautstark begangen – mit knallenden Böllern, bunten Raketen und viel Rauch. Doch das Bewusstsein wandelt sich: Feuerwerke stehen zunehmend in der Kritik – aus Rücksicht auf Wild– und Haustiere, wegen der Feinstaubbelastung und des Mülls auf den Strassen am Neujahrsmorgen. Wenn um Mitternacht das Kalenderblatt umschlägt, muss es nicht unbedingt knallen: Mit diesen symbolischen Ritualen lässt sich der Jahreswechsel ganz ohne Lärm markieren.