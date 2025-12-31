Silvester-Styling: So halten Make-up und Frisur den ganzen Abend

Silvesterpartys verlangen dem Make–up und der Frisur besonders viel ab. Gleichzeitig gibt es keine Situation, in der es wichtiger ist, dass beides lange perfekt sitzt. Damit nichts verrutscht oder verschmiert, sind einige Tipps zu beachten.
Eine langanhaltende Basis schaffen
Wer ein Full–Face–Make–up auflegt, startet mit dem Primer. Dieser sollte leicht klebrig sein, um alles an Ort und Stelle zu halten, ohne sich unangenehm auf der Haut anzufühlen. Dann Foundation auftragen und Concealer in dünnen Schichten einarbeiten. Für einen langen Halt mit losem Puder setten. Dabei mit tupfenden statt wischenden Bewegungen arbeiten.
Beim Blush verspricht Layering ein langanhaltendes Ergebnis: Zunächst ein Creme–Blush verwenden, darüber ein Puder–Produkt auftragen. Die gleiche Technik funktioniert beim Contouring. Zum Schluss alles mit ein paar Sprühstössen Fixinspray versehen.
Augen– und Lippen–Make–up setten
Besonders das Augen–Make–up verschmiert schnell. Deshalb mit einem Lidschatten–Primer starten. Für Glitzer–Lidschatten empfiehlt sich ein Glitzer–Primer, der die Partikel zuverlässig fixiert. Den Pinsel mit etwas Fixingspray anfeuchten und den Lidschatten sanft auftragen. Auch hier gilt: Auftupfen statt wischen. Zum Schluss mit mehr Spray versiegeln. Danach die Wimpern mit wasserfester Mascara tuschen.
Bei den Lippen ist mehr Vorbereitung gefragt: Zunächst lose Schuppen mit einem peeling entfernen. Danach Lippenpflege für geschmeidige Lippen auftragen und einziehen lassen. Dann die Lippen mit Lipliner grundieren. Eine dünne Schicht Lippenstift ergänzen, mit einem Kosmetiktuch abtupfen und eine weitere Schicht ergänzen. Je nach Belieben den Schritt mehrmals wiederholen. Zum Schluss mit etwas Puder setten. Besonders lange halten matte Lippenstifte, da sie weniger Öl als Produkte mit glänzendem Finish enthalten.
Frisur nicht nur mit Haarspray fixieren
Damit die Frisur die ganze Nacht übersteht, sollten die Haare nicht frisch gewaschen sein. So haben sie mehr Griff. Beim Stylen mit Glätteisen oder Lockenstab ist Hitzespray ein Muss. Danach hilft die Kühlfunktion der Geräte, die Frisur zu fixieren. Anschliessend Haarspray verwenden.
Wer sich für eine Hochsteckfrisur entscheidet, sollte diese mit Haarnadeln sichern. Für den Notfall einige Nadeln in der Tasche mitnehmen. Ausserdem wichtig: so wenig wie möglich in die Haare greifen, da das die Frisur lockert. Auch Wind kann sie schnell zerstören oder frizzy machen.