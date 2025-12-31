Silvestershows im TV: Das ist in München und Hamburg geboten

Schlager–Schwergewichte in München

Die Gästeliste für «Silvester–Schlagerbooom 2026 live – Die Wunderlichtershow!» liest sich wie ein Who's Who der deutschen Schlagerszene: Roland Kaiser, Maite Kelly und Howard Carpendale gehören zu den Zugpferden des Abends. Für internationale Nostalgie sorgt 1980er–Kultstar Samantha Fox, während DJ Ötzi und Ben Zucker für Partystimmung garantieren sollen. Auch die Rockband Unheilig und Liedermacher Heinz Rudolf Kunze haben sich angekündigt. Um Mitternacht schaltet Silbereisen live zum Feuerwerk am Brandenburger Tor – Berlin ist also trotz München–Kulisse mit dabei.