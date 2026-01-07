Silvia Wollny: Tochter Loredana ist erneut Mutter geworden

Und weiter: «Wir haben es geschafft – und doch beginnt jetzt erst unsere grösste Reise. Wir versprechen dir, dich zu lieben, zu schützen, für dich da zu sein und dich auf deinem Weg durchs Leben zu begleiten. Willkommen auf dieser Welt, kleines Wunder. Du bist genau richtig. Du bist unendlich geliebt.» Ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, und wie das Baby heisst, verriet Loredana Wollny bisher nicht.