Silvia Wollny: Tochter Loredana ist erneut Mutter geworden

Die Familie Wollny wächst und wächst: Loredana Wollny (21) und ihr Partner Servet Özbek sind erneut Eltern geworden. Das teilten die frischgebackenen Eltern am Dienstagabend auf Instagram mit.
«Wir haben es geschafft. Nach all den Monaten des Wartens, Hoffens, Bangens und Träumens bist du nun endlich da. Unser Baby. Unser Wunder», schrieben sie zu einem Foto, das die Hände der kleinen Familie zeigt – ihre, die ihres Sohnes Aurelio und die kleine Hand des neugeborenen Babys.
Die Schwangerschaft war nicht einfach, aufgrund von gesundheitlichen Problemen musste die 21–Jährige ihre Wahlheimat Türkei verlassen und ihren Partner und Sohn zurücklassen. Erst Mitte November wurde die kleine Familie wieder vereint.
Loredana Wollny schwärmt
Doch mit der Geburt des Babys ist nun offenbar alles Schwierige der vergangenen Monate in den Hintergrund gerückt: «In dem Moment, in dem wir dich zum ersten Mal gesehen und gehalten haben, stand die Welt für einen Augenblick still. Alles, was vorher wichtig war, trat in den Hintergrund – geblieben ist nur unendliche Liebe, Dankbarkeit und Staunen.»
«Du bist kleiner als wir es uns je vorstellen konnten und gleichzeitig grösser als alles, was wir je gekannt haben. Mit deinem ersten Atemzug hast du unsere Herzen für immer verändert», schwärmt Loredana Wollny.
Und weiter: «Wir haben es geschafft – und doch beginnt jetzt erst unsere grösste Reise. Wir versprechen dir, dich zu lieben, zu schützen, für dich da zu sein und dich auf deinem Weg durchs Leben zu begleiten. Willkommen auf dieser Welt, kleines Wunder. Du bist genau richtig. Du bist unendlich geliebt.» Ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, und wie das Baby heisst, verriet Loredana Wollny bisher nicht.
Auch Oma Silvia Wollny (60) freut sich über den Familienzuwachs. Auf Instagram teilte sie das Foto der Hände und schrieb: «Willkommen auf der Welt kleines Wunder. Wir freuen uns sehr für euch.» Für die Mutter von elf Kindern ist es mindestens das 19. Enkelkind.