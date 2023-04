Silvio Berlusconi liegt auf der Intensivstation

Der Chef der konservativen Partei Forza Italia verbrachte erst in der letzten Woche einige Tage in der Klinik. Von Montag bis Donnerstag unterzog er sich «medizinischen Kontrollen», wie es in einem offiziellen Statement hiess. Frühere Beschwerden seien zurückgekehrt. Sein Sohn Luigi (34), seine Lebensgefährtin Marta Fascina (33) und sein Bruder Paolo (73) besuchten Berlusconi im Krankenhaus. Via Twitter schrieb er zu einem Bild, das ihn in seinem Zuhause nach seiner Entlassung zeigt: «Ich bin bereits wieder an den wichtigsten Themen dieser Tage, bereit und entschlossen, mich wie immer für das Land, das ich liebe, zu engagieren.»