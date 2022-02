Simon Cowell hat sich mit Corona infiziert

Simon Cowell (62), der Erfinder der britischen und US-amerikanischen Castingshows «Britain‹s Got Talent», «The X Factor», «America›s Got Talent» und «The X Factor USA», ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Infolgedessen konnte er beim jüngsten Casting der Erfolgsshow «Britains's Got Talent» am Donnerstag nicht in der Jury dabei sein. Ein Sprecher bestätigte «Mail Online»: «Simon konnte heute nicht an den Dreharbeiten teilnehmen, da er sich zu Hause isoliert hat, nachdem er positiv auf Covid-19 getestet wurde.»