Simon Leviev: Wer ist der «Tinder-Schwindler» aus der Netflix-Doku?

Statt dem vermeintlichen Milliardenerben steckt hinter Leviev in Wahrheit ein bereits mehrfach verurteilter Straftäter: 2011 wurde er von einem israelischen Gericht des Diebstahls und der Fälschung von Schecks angeklagt. 2015 wurde er in Finnland zu drei Jahren Haft verurteilt - er hatte bereits damals mehrere Frauen betrogen und bei seiner Verhaftung einen falschen Pass vorgelegt. Nach seiner Entlassung wurde er nach Israel zurückgeführt, wo er seinen Namen offiziell von Hayut in Leviev änderte. So gelang es ihm, unter neuer Identität nach Europa zurückzukehren und seine Betrugsmasche weiterhin auszuführen. Erst 2019 kam ihm Interpol in Griechenland auf die Schliche, daraufhin wurde er in Israel erneut zu 15 Monaten Haftstrafe verurteilt. Nach nur fünf Monaten in einem israelischen Gefängnis kam er wieder auf freien Fuss.