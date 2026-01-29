Simon Verhoeven: «Dieser Verlust war eine tiefe Zäsur für mich»

Das sind sehr gute Nachrichten. Zu dem gemeinsamen Film: «Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke» basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Joachim Meyerhoff. Was hat Sie an dieser Geschichte gereizt? Warum wollten Sie sie unbedingt verfilmen?

Verhoeven: Ich liebe den Roman einfach. Der Meyerhoff blickt auf das Leben mit einer so wunderbaren, komischen und gleichzeitig auch traurigen Brille. Es beeindruckt mich, wie er selbst die schwersten und dramatischsten Ereignisse mit einer besonderen Leichtigkeit erzählt. Diese Sicht auf die Welt fühlt sich sehr vertraut an – sie tröstet mich. Auch die Themen des Buches berühren mich: der Verlust von geliebten Menschen, die Lücken, die sie im Herzen hinterlassen. All das habe ich durch den Tod meines Vates selbst erfahren. Auf vielerlei Weise fühle ich mich diesem Buch nahe – etwa in den Passagen über die Schauspielschule, die Joachim besucht. Ich war selbst auf einer Schauspielschule und fühlte mich damals oft wie in einer Art Irrenhaus. Ich war überfordert, fragte mich ständig: «Was passiert hier eigentlich?» Das hätte ebenso gut Stoff für eine Komödie sein können. Aber natürlich waren diese Übungen auch sinnvoll – so verrückt sie zunächst erschienen. Und dann dieser herrliche Haushalt der Grosseltern, den er im Roman zeichnet – die frühere Schauspieldiva, der Philosophieprofessor, diese so schräge, zugleich so warmherzige Welt. Auch das erinnert mich an eigene Erlebnisse und an eine Atmosphäre, die ich gut kenne.