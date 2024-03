Simone Ashley und Hero Fiennes Tiffin werden zum Rom-Com-Traumpaar

Woher man Simone Ashley und Hero Fiennes Tiffin kennt

Beide Hauptdarsteller dürften den Zuschauerinnen und Zuschauern bereits bekannt vorkommen. Simone Ashley war zwischen 2019 und 2021 in der wiederkehrenden Rolle Olivia Hanan in der Netflix–Serie «Sex Education» zu sehen. 2022 spielte sie die Hauptrolle der Kate Sharma in der zweiten Staffel von «Bridgerton». Im Dezember 2022 und im März 2024 war sie auf dem Cover der britischen «Vogue» abgebildet. Zudem war sie 2023 in der Live–Action–Adaption des Disney–Films «Arielle, die Meerjungfrau» zu sehen.