Simone Ballack: Darum ehrt sie Sohn Emilio mit einer Weihnachtsparty

Es ist das dritte Weihnachten für Simone und Michael Ballack ohne Emilio, der vor zwei Jahren bei einem Quad–Unfall in Portugal starb. Die 47–Jährige fühle sich auch jedes Jahr in Bezug auf den Verlust etwas anders. «Da muss man halt für sich entscheiden: Was hilft mir dabei? Will ich alleine sein? Will ich mit Freunden sein?», erzählt Ballack.