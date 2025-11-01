Simone Ballack: Darum liebt sie Trash-TV so sehr

Simone Ballack (49) soll angeblich im Gespräch für das Dschungelcamp 2026 sein. In einem Interview mit «Bild» gibt sie sich in Sachen Teilnahme noch bedeckt, schwärmt aber zumindest in den höchsten Tönen von Reality–TV.
«Ich schaue das alles hoch und runter»
Die Ex–Frau von Fussballer Michael Ballack (49) beschreibt sich als «der schlimmste und krasseste Trash–TV–Gucker, den man sich vorstellen kann» Man könne sie alles dazu fragen. «Ich kann sagen, wer bei ‹Love Island› dabei ist, ich schaue das alles hoch und runter. Es gibt nichts Geileres für mich am Abend, als mir diese seichte Unterhaltung reinzuballern, damit ich einschlafen kann.» Sie müsse abends nicht mehr Schach spielen, sie wolle lieber «Blödsinn gucken». «Ich will Leute, die sich anschreien und streiten und sich vielleicht lustig verhalten. Und dann schlafe ich und denke: Gott, bin ich normal.»
Reizen würde sie sogar offenbar selbst eine Teilnahme bei «Love Island». Wenn sie jünger wäre, wäre das ihre «Wahlsendung» und schlägt ein «Love Island für Ü50» vor. Wie es sich in einem Reality–Format anfühlt, hat Simone Ballack selbst schon getestet. 2020 zog sie ins «Promi Big Brother»–Haus, wo sie den siebten Platz belegte. Zudem war sie in weiteren TV–Produktionen wie 2013 bei «Let's Dance» dabei.
Welche Promis genau Anfang Januar nach Australien reisen werden, hat RTL noch nicht bekannt gegeben. Spekuliert wurde bereits auch über Samira Yavuz, Eva Benetatou, Calvin Kleinen, Lennart Borchert, Hardy Krüger Jr. und Gil Ofarim.