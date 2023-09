Simone Ballack: Emotionale Glückwünsche in den Himmel an Sohn Emilio

«Wie soll man solche Tage ertragen?»

«Alles Gute zum Geburtstag in den Himmel, Emilio. Vermisse dich so sehr», heisst es in dem Post, der zudem zwei Kinder–Fotos von Emilio zeigt. Eines davon zeigt Simone mit ihren Kindern in Tracht auf dem Oktoberfest, das andere Emilio als Baby auf ihrem Arm. «Wie soll man solche Tage ertragen? Ich weiss es nicht... Es geht alles weiter... mit oder ohne uns! Ob man lacht oder weint – nichts fühlt sich richtig an. Heute wärst du 21 Jahre alt geworden...» Sie versuche dankbar zu sein «für die guten Dinge in meinem Leben, aber es klappt nicht immer», endet Simone Ballacks Post.