Simone Ballack fürchtet die Dschungelcamp-Kost nicht - aus gutem Grund

Bedingungslose Unterstützung ihrer Söhne

Darüber hinaus wird es ein Concealer mit Bronzer in das Gepäck der angehenden Dschungelcamperin schaffen. Das Licht im Camp soll schlecht sein «und man sieht sonst etwas blässlich bei den Aufnahmen aus». Bei einem weiteren Luxusartikel, den sie mit in den Dschungel nehmen kann, ist Ballack noch unsicher. Wie sie bereits der «Abendzeitung» verriet, sei sie sich noch unschlüssig, «ob ich den Anhänger mit einem Stein meines Sohnes mitnehme. Er besteht aus der gepressten Asche von Emilio». Ballacks Sohn war im August 2021 bei einem Quad–Unfall mit nur 18 Jahren gestorben.