Simone Ballack gedenkt ihres Sohnes Emilio zum dritten Todestag

Simone Ballack (48) gedenkt ihres Sohnes Emilio zum dritten Todestag auf Instagram. Er starb im August 2021 mit nur 18 Jahren bei einem Quad–Unfall in Portugal. Am Montag (5. August) veröffentlichte seine Mutter in Andenken an ihren verstorbenen Sohn ein Reel mit vielen Fotos, auf denen Emilio in verschiedenen Altersstufen zu sehen ist. Dazu schrieb sie als Kommentar: «Bilder von dir... Wenn man nur noch die Erinnerung und Bilder von seinem Kind hat... Drei Jahre ohne dich. Vermisse dich mehr als Worte es je ausdrücken könnten.»