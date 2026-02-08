Simone Ballack ist «irritiert» über Gils Verbleib im Dschungelcamp

Über die Essensrationen kann sich Ballack aber gar nicht beschweren. Nur zwei Kilo habe sie abgenommen. «Ich bin nicht gewohnt, so viel Bohnen und Reis zu futtern. Ich esse normalerweise nicht so viele Kohlenhydrate, vielleicht war es das. Mein Körper hat festgehalten an dem meisten», vermutet sie. Das gemeinsame Essen war für sie auch das Schönste im ganzen Camp. «Es war das Highlight am Tag, wenn alle ums Feuer sitzen und essen. Das habe ich geliebt», erzählt sie. «Das war immer sehr harmonisch und alle waren happy. Das ist wie in einer Familie: Die streiten den ganzen Tag, aber am Essenstisch ist Ruhe. Und das war das Schöne.» Denn die «ständige Präsenz von einigen Stimmen im Camp» sei ihre grösste Herausforderung gewesen.