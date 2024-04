Simone Ballack: So geht sie mit der Trauer um ihren Sohn um

Dankbarkeit «für die guten Dinge im Leben»

In den sozialen Medien erinnert Simone Ballack immer wieder an ihren Sohn. «Alles Gute zum Geburtstag in den Himmel, Emilio. Vermisse dich so sehr», schrieb sie im September 2023 in einem Instagram–Post, der zudem zwei Kinder–Fotos von Emilio zeigt. Eines davon zeigt Simone mit ihren Kindern in Tracht auf dem Oktoberfest, das andere Emilio als Baby auf ihrem Arm.