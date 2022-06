Simone Mecky-Ballack: «Der Schmerz wird immer bleiben»

Nachdem sie die Nachricht des Unglücks erhalten hatte, hätte sie die ersten Tage wie in Trance verbracht, erinnert sich Mecky-Ballack zurück. So könne sie sich trotz Flugangst an den Flug nach Portugal nicht erinnern. In Portugal konnte sie ihren toten Jungen noch einmal sehen: «Ich konnte Abschied von ihm nehmen, ihm ein letztes Mal über die Wange streichen. Da wusste ich sicher: Seine Seele ist weg.»